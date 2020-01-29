شكرا لقرائتكم فيديو.. سقوط جسم ملتهب بمحافظة الحجرة في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، أثناء سقوط جسم ملتهب بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة. وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة الحادثة، “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات المختصة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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