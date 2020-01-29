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أنقذ راكبة على متن الخطوط السعودية فكرمه الهلال الأحمر

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2020-01-30

قدم للراكبة المساعدة الطبية وتابع حالتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرم مدير عام هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير المسعف مهدي عبدالله القهس، من منسوبي الهلال الأحمر بعسير، إثر موقفه البطولي والإنساني الذي قام به لإنقاذ راكبة مسافرة على متن الخطوط السعودية والمتجه إلى مدينة الرياض.

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الجدير بالذكر أن المسعف مهدي عبدالله، قدم للراكبة المساعدة الطبية ومتابعة حالتها حتى وصولها لمطار الملك خالد الدولي.

 

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