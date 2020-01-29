- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم أنقذ راكبة على متن الخطوط السعودية فكرمه الهلال الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قدم للراكبة المساعدة الطبية وتابع حالتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرم مدير عام هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير المسعف مهدي عبدالله القهس، من منسوبي الهلال الأحمر بعسير، إثر موقفه البطولي والإنساني الذي قام به لإنقاذ راكبة مسافرة على متن الخطوط السعودية والمتجه إلى مدينة الرياض.
الجدير بالذكر أن المسعف مهدي عبدالله، قدم للراكبة المساعدة الطبية ومتابعة حالتها حتى وصولها لمطار الملك خالد الدولي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أنقذ راكبة على متن الخطوط السعودية فكرمه الهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.