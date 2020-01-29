بالفيديو.. أسرار استقالة رئيس وزراء قطر والخلاف بأسرة آل ثاني

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثار إعلان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، قبول استقالة رئيس الوزراء، عبدالله بن ناصر بن خليفة، موجة من التكهنات حول أسرار وأسباب هذه الخطوة.

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ويؤكد المراقبون أن سبب استقالة عبدالله بن ناصر هو الخلاف في أسرة آل ثاني بعد تسريب صوتي لرئيس الوزراء يحذر خلاله من خطر الوجود التركي داخل البلاد.

وهاجم رئيس وزراء قطر المستقبل في تسريب صوتي تركيا، فيما قالت مصادر: إن الديوان الأميري في الدوحة عزل ناصر بن خليفة عقب تسريب له وصل لمقر الحكم قال فيه ناصر: إنه يخشى تواجد القوات التركية التي تحمي عرش الأمير تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة وفتح بلاده على مصراعيها للاستعمار التركي الذي قد يرفض الرحيل مستقبلًا.

ويبدو بحسب المراقبين أن التسريب الصوتي أغضب الأتراك فقرر تميم عزل رئيس الوزراء فورًا.

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