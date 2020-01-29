صغيرا الباندا يواجهان الصحافة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
يستعد النجمان الأكثر أهمية في حديقة حيوان برلين للقاء الجمهور للمرة الأولى اليوم، حيث من المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الزائرين لرؤية صغيري الباندا العملاقة منج شيانج ومنج يوان.
وأصبح عمرهما الآن 5 أشهر. ومن المتوقع أن تشهد النافذة ازدحاما بعد أن أعلنت حديقة الحيوان أن الصغيرين وأمهما الباندا العملاقة منج منج، سوف يقضون معظم وقتهم في الحظيرة الداخلية.
وحتى الآن تمكن عشاق الباندا من استخدام الصور للتعرف على صغيري الباندا اللذين أطلق عليهما مقدمو الرعاية لهما في برلين اسمي بيت وباول.
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