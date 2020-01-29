اخبار السعوديه

صغيرا الباندا يواجهان الصحافة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

صغيرا الباندا يواجهان الصحافة اليوم
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يستعد النجمان الأكثر أهمية في حديقة حيوان برلين للقاء الجمهور للمرة الأولى اليوم، حيث من المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الزائرين لرؤية صغيري الباندا العملاقة منج شيانج ومنج يوان.

وأصبح عمرهما الآن 5 أشهر. ومن المتوقع أن تشهد النافذة ازدحاما بعد أن أعلنت حديقة الحيوان أن الصغيرين وأمهما الباندا العملاقة منج منج، سوف يقضون معظم وقتهم في الحظيرة الداخلية.

وحتى الآن تمكن عشاق الباندا من استخدام الصور للتعرف على صغيري الباندا اللذين أطلق عليهما مقدمو الرعاية لهما في برلين اسمي بيت وباول.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صغيرا الباندا يواجهان الصحافة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا