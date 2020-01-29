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صندوق الدنيا يمثل مصر في مهرجان الأقصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأقصر

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فيلم «صندوق الدنيا» ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة، والتي ستقام في الفترة من السادس إلى 12 مارس المقبل.

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وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع، وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.

والفيلم سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي وإخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام من 10 دول أفريقية.