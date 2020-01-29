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أمرابط يعود لتدريبات النصر

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أمرابط يعود لتدريبات النصر
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الرياض

عاد المغربي نورالدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي إلى تدريبات ناديه استعدادا لمواجهة ضمك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة لدوري كأس الأمير لكرة القدم.

وكان أمرابط تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على الاتفاق بهدف، ليخضع لجلسات علاجية للتعافي من الإصابة.

وواصل الفريق تحضيراته لمباراة ضمك المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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