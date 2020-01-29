شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الرياض
عاد المغربي نورالدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي إلى تدريبات ناديه استعدادا لمواجهة ضمك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وكان أمرابط تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على الاتفاق بهدف، ليخضع لجلسات علاجية للتعافي من الإصابة.
وواصل الفريق تحضيراته لمباراة ضمك المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمرابط يعود لتدريبات النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.