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أمرابط يعود لتدريبات النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الرياض

عاد المغربي نورالدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي إلى تدريبات ناديه استعدادا لمواجهة ضمك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وكان أمرابط تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على الاتفاق بهدف، ليخضع لجلسات علاجية للتعافي من الإصابة.

وواصل الفريق تحضيراته لمباراة ضمك المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.