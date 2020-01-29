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الجدعاني يرتدي شعار الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض أعلن نادي الهلال تعاقده مع الحارس عبدالله الجدعاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد دخوله الفترة الحرة. Advertisements ونشر الهلال تغريدة عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت «تويتر» ذكر فيها أن عقد اللاعب سيمتد لثلاث سنوات. ويلعب الجدعاني في مركز حراسة المرمى لصالح فريق الوحدة، ويبلغ من العمر 28 عاما. ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة في ترتيب جدول أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويستعد لمواجهة أبها غدا في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.



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