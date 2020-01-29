اخبار السعوديه

الجدعاني يرتدي شعار الهلال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

الجدعاني يرتدي شعار الهلال
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أعلن نادي الهلال تعاقده مع الحارس عبدالله الجدعاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد دخوله الفترة الحرة.

Advertisements

ونشر الهلال تغريدة عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت «تويتر» ذكر فيها أن عقد اللاعب سيمتد لثلاث سنوات.

ويلعب الجدعاني في مركز حراسة المرمى لصالح فريق الوحدة، ويبلغ من العمر 28 عاما.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة في ترتيب جدول أندية دوري كأس الأمير ، ويستعد لمواجهة أبها غدا في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجدعاني يرتدي شعار الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا