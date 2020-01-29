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كورونا يلغي كأس العالم للتزلج

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كورونا يلغي كأس العالم للتزلج
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أعلن الاتحاد العالمي للتزلج أمس إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي، والتي كانت مقررة في مدينة يانتشينج الصينية في فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور القاتل.

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وكان من المفترض أن تشهد المدينة إقامة اثنين من سباقات كأس العالم في 15 و16 فبراير، وذلك للمرة الأولى في الصين، وكان سيأتي أيضا في إطار اختبار مواقع من المفترض أن تشارك في استضافة فعاليات أولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وقال جيان فرانكو كاسبر رئيس الاتحاد العالمي للتزلج «رغم أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين».

وانضمت منافسات كأس العالم للتزلج الألبي إلى مجموعة من الأحداث التي تأثرت بانتشار الفيروس، الذي أودى بحياة 131 شخصا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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