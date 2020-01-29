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كورونا يلغي كأس العالم للتزلج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أعلن الاتحاد العالمي للتزلج أمس إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي، والتي كانت مقررة في مدينة يانتشينج الصينية في فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور القاتل.

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وكان من المفترض أن تشهد المدينة إقامة اثنين من سباقات كأس العالم في 15 و16 فبراير، وذلك للمرة الأولى في الصين، وكان سيأتي أيضا في إطار اختبار مواقع من المفترض أن تشارك في استضافة فعاليات أولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وقال جيان فرانكو كاسبر رئيس الاتحاد العالمي للتزلج «رغم أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين».

وانضمت منافسات كأس العالم للتزلج الألبي إلى مجموعة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بانتشار الفيروس، الذي أودى بحياة 131 شخصا.