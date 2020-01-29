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حجر صحي على منتخب أستراليا النسائي

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حجر صحي على منتخب أستراليا النسائي
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

فرض حجر صحي على المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية الصينية في فندق بمدينة بريسبان الأسترالية، بعد أن سافر إلى أستراليا من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان المنتخب المؤلف من 32 فردا قد وصل إلى مدينة بريسبان أمس للمشاركة في تصفيات الأولمبياد. وسيطلب منه البقاء في الفندق الذي ينزل فيه حتى الخامس من فبراير، بموجب إجراء فرضته حكومة ولاية «كوينزلاند»، والذي يلزم جميع العائدين من مدينة ووهان بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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