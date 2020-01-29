الإمارات: حالة العائلة المصابة مستقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي
أعلنت السلطات الإماراتية أن العائلة المصابة بفيروس كورونا الجديد، هي عائلة صينية الجنسية قدمت من الصين وهي مكونة من أربعة أشخاص.
وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أمس، إن جميع المصابين في حالة مستقرة، وتم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة.
ودعت الوزارة الجمهور إلى الاطمئنان «حول الوضع الصحي العام»، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة.
وذكرت أنها تنسق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الإمارات، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة.
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