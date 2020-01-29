السعودية | مراقبو الأمانات في السعودية.. صلاحيات أقل ومميزات أكثر

شكرا لقرائتكم مراقبو الأمانات في السعودية.. صلاحيات أقل ومميزات أكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل قرار خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية داخل نطاق مدينة جدة، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على خلفية تعاون أمانة محافظة جدة مع شركة "علم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، عن أن هذه الخطوة من شأنها أن تسحب صلاحيات المراقب المتعلقة بفرض المخالفات، غير أنها تزيد من مميزاته كموظف بعد انتقاله من الأمانة إلى الشركة.

رصد ملاحظات فقط

المصادر في حديثها لـ"العربية.نت" قالت: "ستتحول صلاحيات المراقب من تسجيل مخالفات إلى رصد ملاحظات فقط، حيث يوثق ملاحظته بالصور، ويرفع بها عبر تطبيق الكتروني إلى لجنة متخصصة في تحليل الملاحظات، والتي بدورها تقرر مدى فرض المخالفة من عدمه".

وأفادت بأن عمل المراقب لن يكون مكتبياً بعد الآن، إذ أنه يلتزم بقائمة محلات يتم إنزالها له عبر التطبيق الالكتروني من قبل الشركة، ليزورها وفق الخطة المعدة لذلك، ويسجل ملاحظاته بالطريقة نفسها، مبينة أن الرقابة المفروضة من الشركة تمنع المراقبين من تكرار الزيارات لمكان واحد، وذلك للحد من نشوء أية علاقات شخصية بين المراقبين وملاك المحلات وبالتالي التأثير على جودة العمل.

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مهلة للاعتراض

ولفتت المصادر، إلى أنه بعد فرض أية غرامة، يعطى المالك مهلة للاعتراض عليها، فإن لم يعترض يتم إنزالها رسمياً عليه، وأضافت: "يمكن للمالك أيضاً تصعيد الشكوى في حال عدم رضاه عن الغرامة المفروضة عليه، ليتم البت في أمره من قبل جهات أعلى".

وفي المقابل، فإن المراقبين سيحصلون على رواتب أعلى من السابق، وتأمين طبي، إلى جانب سيارة خاصة لكل مراقب تكون في عهدته طيلة فترة عمله، وبحسب المصادر، فإن تكرار أخطاء المراقب أثناء عمله يخضعه إلى دورات تأهيلية، وإن استمرت تلك الأخطاء فإن للشركة الحق في فصله عن العمل.

وأضافت المصادر: "وضعت شركة علم معايير خاصة اختارت على أساسها نخبة من موظفي الأمانة لتأهيلهم قبل البدء في العمل، عدا عن مراقبون تم تعيينهم من قبل الشركة نفسها، فيما تستمر تلك الدورات حتى لمن هم على رأس العمل بشكل دائم لتحسين جودة العمل".

حوكمة القطاعات البلدية

وأكدت المصادر، أن هذا القرار يهدف إلى أتمتة وحوكمة القطاعات البلدية، حيث سينطلق رسمياً في بلديتي جدة الجديدة وذهبان، ليطبق تدريجياً على 19 بلدية في جدة، مشيرة إلى أن القطاع الثاني بعد الرقابة والتشغيل سيتمثل في النظافة.

يأتي ذلك في وقت تعقد فيه أمانة محافظة جدة غداً الخميس مؤتمراً صحفياً حول تعاونها مع شركة "علم"، بهدف تحقيق أهداف رؤية 2030، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وذلك بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.