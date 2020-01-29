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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، عن شنها هجوما واسعا على مواقع في “عمق السعودية” طال منشآت لشركة “أرامكو” النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

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ورد الآن .. انفجارات عنيفة تهز منشئات أرامكو السعودية ومطارات وقواعد عسكرية في المملكة.. والمسيرة الحوثية تبث خبر عسكري عاجل



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وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: “ردا على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية”.

وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت لشركة “أرامكو” في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و”أهدافا حساسة” أخرى في “العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وشددت القوات الحوثية على أن عناصرها “مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال”.

ولم تصدر السعودية حتى الآن أي تعقيب على هذا الإعلان، كما امتنع شركة “أرامكو” عن التعليق على الهجوم.