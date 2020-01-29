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عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الذي يعد أبرز خصومه، طالبه فيها بتنحية الخلافات، واتخاذ قرارات حاسمة، لمواجهة صفقة القرن.



وقال دحلان الذي يقود ما يسمى التيار الإصلاحي في حركة فتح، في رسالته: "‏‎نحن، قيادة وشعباً، أمام لحظة فارقة من تاريخ قضيتنا، يتوجب علينا التخلي عن ما يفرقنا والعودة إلى ما يوحدنا لنقف معاً في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته".

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دحلان يفاجئ ”عيال زايد” ويعلن أول موقف مناهض لسياسة الإمارات ويوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟



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وتابع دحلان في رسالته التي نشرها على حسابه بـ"فيسبوك": "قد نكون جميعاً أمام أهم القرارات المصيرية، لكن وبحكم الواقع فإن مسؤوليتك أكبر وأخطر في مواجهة هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن".

وأردف: "‏‎إن شعبنا في انتظار قرارات حاسمة تصبح قاطرة للمواقف العربية والدولية، وبالتالي علينا ودون إبطاء أن نخرج للعالم بمواقف واضحة حاسمة لا تحتمل التأويل".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.