“النيابة” توضح متى تكون الجريمة متلبَّساً بها.. وصلاحيات رجال الضبط الجنائي

قالت النيابة العامة إنه في حال قيام التلبس بالجريمة يحق لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه، فإن لم يكن المتهم حاضراً، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره.
أوضحت النيابة أن المتهم يكون متلبساً بالجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وذلك وفقاً للمادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية. وأضافت أن الجريمة تعدّ متلبسا بها، إذا تبع المجني عليه شخص، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وُجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وُجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة” توضح متى تكون الجريمة متلبَّساً بها.. وصلاحيات رجال الضبط الجنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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