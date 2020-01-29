بالصور: خادم الحرمين يستقبل أمين مجلس التعاون الخليجي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين للزياني الجهود التي بذلها خلال فترة عمله؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

وأبلغ ولي عهد البحرين مطلع يناير الجاري الدكتور الزياني بتعيينه وزيرًا للخارجية البحرينية بعد انتهاء فترة عمله أميناً عامًا لمجلس التعاون الخليجي.