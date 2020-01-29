السيرة الذاتية لـ شروق الجدعان.. أول امرأة تتولى منصب نائب مدير صندوق النفقة

وجَّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، الشيخ وليد الصمعاني، أخيراً، بتعيين شروق بنت محمد الجدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق.

حصلت شروق الجدعان على درجة البكالوريوس في تخصص أدب إنجليزي من جامعة الملك سعود عام 2005، وماجستير إدارة نظم المعلومات من جامعة دار العلوم عام 2015.

وعملت الجدعان مديراً لبرنامج التعليم التعاوني بكلية البنات بجامعة الأمير سلطان منذ أغسطس 2006 وحتى أكتوبر 2014، وعملت في شركة تكامل مديراً لعمليات “دروب” ثم مديراً للجودة فمديراً لبرنامج التعلم المدمج بالشراكة مع الكليات التقنية خلال الفترة من نوفمبر 2014 وحتى سبتمبر 2015

كما عملت مديراً لبرنامج تفعيل دور المرأة، ومديراً لمشروع المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراراي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ أكتوبر 2015 حتى أبريل 2019.

وأخيراً عملت في وزارة العدل منذ مايو ٢٠١٩ وحتى الآن مستشارة بمكتب تحقيق الرؤية، وعضواً في اللجنة التحضيرية لمجلس إدارة صندوق النفقة.