الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 8186 نقطة (+ 19 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال. وارتفع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء بنحو 0.44 % عند 34.40 ريال للسهم .

كما ارتفع سهم “الأهلي التجاري” بنحو 2 % عند 45.80 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الرابع 2019 إلى 3.4 مليار ريال، وبنسبة 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

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