554 مليون ريال لمشاريع تنموية بالبكيرية

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة البكيرية بقيمة تزيد على 554 مليون ريال، خلال زيارته التفقدية لها.

ابتدأت الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع سوق تمور البكيرية مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة عن تفاصيل المشروع والمنفذ بتكلفة إجمالية تزيد عن 32 مليون ريال، ويضم عدداً من الخدمات المشتملة على 40 مخزناً و129 معرضاً وستة معامل صحية ومختبرات.

خدمات متنوعة

كما توجه لمركز الشيحية التابع للبكيرية ودشن مبنى مكتب خدمات بلدية المركز والمقام بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 ملايين ريال، مطلعاً على تفاصيل المبنى، والتقى بمنسوبي البلدية، واطلع على الخدمات المقدمة لأهالي المركز، بعد ذلك توجه لافتتاح طريق محمد العلي السويلم بمحافظة البكيرية والمنفذ، بدعم من قبل أبناء محمد العلي السويلم. بتكلفة تزيد عن 14 مليون ريال بطول 30 كلم، بعد ذلك زار مهرجان ربيع البكيرية مطلعاً على فعالياته التي تزيد عن 200 فعالية متنوعة يقدمها شباب وفتيات المحافظة.

عقب ذلك توجه للقاء مركز أهالي البكيرية، وشهد الحفل المقام بهذه المناسبة، بعد ذلك سلم 71 أسرة وحداتهم السكنية التي تأتي ضمن مشروع الإسكان التنموي بالمنطقة التابع لوزارة الإسكان، وتسلم بهذه المناسبة بطاقة «متطوع رقم واحد» بالمنطقة، بعد ذلك عقد اجتماعاً مع محافظ البكيرية ورؤساء المراكز التابعة لها، حاثاً إياهم على أهمية بذل الجهود في خدمة المواطنين والمواطنات، وإبراء الذمة وتأدية الأمانة، وفي كافة الأعمال المنوطة بهم.

7 اتفاقيات

إثر ذلك شهد أمير منطقة القصيم حفل أهالي محافظة البكيرية والتي دشن من خلالها عدداً من المشاريع التنموية، والتي اشتملت على مشاريع الجمعية الخيرية للزواج بتكلفة 4,5 ملايين ريال، ومشاريع لقطاع البلديات بقيمة 135,5 مليون ريال، ومبنى المجلس البلدي بالمحافظة بقيمة 1,8 مليون ريال، وعدد من المشاريع التعليمية بقيمة 73 مليون ريال ومشاريع قطاع المياه بقيمة 122 مليون ريال، ومشاريع قطاع الكهرباء بقيمة 7,8 ملايين ريال، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف بقيمة 3,6 ملايين ريال، ومشروع وقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن بقيمة 1,7 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل فندق رمادا البكيرية بتكلفة 15 مليون ريال، ومشروع تطوير شبكة الاتصال والإنترنت لشركة stc بقيمة 9 ملايين ريال، وشهد سموه توقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز وتنمية العمل بين القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشار الأمير فيصل إلى أن هذا اليوم هو أحد أيام دوت الخليج من خلال زيارة محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها، وتدشين مشاريع تنموية لعدة قطاعات حكومية بما يتجاوز 554 مليون ريال، مؤكداً على أن كافة تلك المشاريع تعكس ما تقدمه الدولة من بذل وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

مشاريع تنموية

الجمعية الخيرية للزواج

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مشاريع لقطاع البلديات

مبنى المجلس البلدي

مشاريع تعليمية

مشاريع قطاع المياه

مشاريع قطاع الكهرباء

مبنى هيئة الأمر بالمعروف

مشروع وقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن

إعادة تأهيل فندق رمادا البكيرية

تطوير شبكة الاتصال والإنترنت لشركة stc