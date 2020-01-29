إزالة مزرعة دواجن عشوائية

تمت إزالة مزرعة للدواجن عشوائية داخل حي سكني شمال جدة، ومصادرة 1500 دجاجة حية و100 كيس علف للدواجن، وتم تطهير الموقع بالكامل والرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود حظائر عشوائية مخالفة للدواجن داخل حي سكني. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن مكتب الوزارة بمحافظة جدة وقف على الموقع مع بلدية بريمان الفرعية، بمشاركة الجهات المساندة المكونة من إدارة أسواق النفع العام، وإدارة حمي الضنك، حيث تم أخذ عينات من الماء لفحصها من قبل الأمانة، وتم إزالة الحظائر وتطهير الموقع بالكامل والرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.



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