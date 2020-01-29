رفع توصيات لجنة الحج العليا لخادم الحرمين

بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة الأمير فيصل بن سلمان، رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة، أمس، اجتماع لجنة الحج العليا.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على العمل على إنجاز كل ما يسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441، ومتابعة المشروعات التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج، وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عددا من التوصيات للرفع بها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.