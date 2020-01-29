أمير القصيم يدشن محطة تنقية المياه الثامنة بتكلفة 229 مليون ريال

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، محطة تنقية المياه الثامنة بالمنطقة، وضخ المياه لشمال غرب مدينة بريدة، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تغذية شمال غرب القصيم من خلال الخطوط الناقلة وشبكات المياه في محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها، بقيمة إجمالية قدرها 228.896.396 مليون ريال. وتفقد الأمير فيصل بن مشعل محطة تنقية المياه الثامنة في المنطقة والمرحلة الأولى من مشروع خطوط النقل والشبكات، معبراً عن سعادته بافتتاح تلك المشروعات التي تأتي استكمالاً لما سبق تنفيذ من شبكات المياه بالمحافظة.

وقام أمير منطقة القصيم، لدى وصوله مقر المحطة بتدشين المشروع وإطلاق المياه للخط المغذي لشمال غرب بريدة، عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة، واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشاريع، والمراكز التي تغطيها المحطة بتكلفة إجمالية بلغت 56 مليون و300 ألف ريال، مستمعاً إلى شرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ، واستكمال الخطين الناقلين الرئيسيين، الأول المتجه إلى شمال غرب مدينة بريدة بطول أكثر من 58,4 كم بتكلفة إجمالية وصلت إلى 69 مليون و340 ألف ريال، والثاني المغذي للمراكز شمال غرب المنطقة ويبلغ طوله 167 كم بتكلفة بلغت 86.256.396 ريال، ومشاريع شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بطول 84 كم بتكلفة إجمالية 17 مليون ريال.

إثر ذلك دشن أمير منطقة القصيم برنامج سقيا القصيم الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، منوها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وجهود المسؤولين في المديرية العامة للمياه بالمنطقة وجميع من يقوم بخدمة وتوفير هذا الجانب الهام وهو المياه، التي يقوم عليها أبناء هذا دوت الخليج الغالي، مقدماً شكره وتقديره لمن يقوم بهذه الخدمة وهذا الدعم السخي والكريم من حكومتنا الرشيدة.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين، ومسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.