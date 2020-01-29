أمير القصيم يدشن محطة تنقية المياه الثامنة بتكلفة 229 مليون ريال

وقام أمير منطقة القصيم، لدى وصوله مقر المحطة بتدشين المشروع وإطلاق المياه للخط المغذي لشمال غرب بريدة، عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة، واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشاريع، والمراكز التي تغطيها المحطة بتكلفة إجمالية بلغت 56 مليون و300 ألف ريال، مستمعاً إلى شرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ، واستكمال الخطين الناقلين الرئيسيين، الأول المتجه إلى شمال غرب مدينة بريدة بطول أكثر من 58,4 كم بتكلفة إجمالية وصلت إلى 69 مليون و340 ألف ريال، والثاني المغذي للمراكز شمال غرب المنطقة ويبلغ طوله 167 كم بتكلفة بلغت 86.256.396 ريال، ومشاريع شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بطول 84 كم بتكلفة إجمالية 17 مليون ريال.
إثر ذلك دشن أمير منطقة القصيم برنامج سقيا القصيم الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، منوها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وجهود المسؤولين في المديرية العامة للمياه بالمنطقة وجميع من يقوم بخدمة وتوفير هذا الجانب الهام وهو المياه، التي يقوم عليها أبناء هذا دوت الخليج الغالي، مقدماً شكره وتقديره لمن يقوم بهذه الخدمة وهذا الدعم السخي والكريم من حكومتنا الرشيدة.
حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين، ومسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.
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