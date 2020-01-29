مدير تعليم عنيزة يوجه بتشكيل لجنة لحركة نقل الإداريين سنويا

وسوف تعمل هذه اللجنة على ضمان الوصول لمعايير عادلة ثابتة يتم تطبيقها على الجميع، يراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين الإداريين بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الاستقرار في الميدان، من خلال معايير واضحة ومعلنة للإدارات والأقسام، يتم وضعها من قبل هذه اللجنة الجديدة سنويًا وإعلانها للجميع.
كما تهدف هذه الخطوة لتوطين نتائج دراسات رضا المستفيد وتحقيق الاستقرار النفسي لدى الكادر الإداري بتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المتقدمين كافة، بما يضمن سير العمل في بيئة مناسبة ووفق قواعد شفافة معلنة لكافة الموظفين.
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