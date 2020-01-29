تقنيات طبية متطورة في مستشفى المهد

قالت صحة المدينة المنورة إن المجمع الصحي بمحافظة المهد يشهد حراكًا تطويريًا، فقد تم مؤخراً دعم مستشفى المهد بأحدث التقنيات الطبية المتطورة في مجال القلب، حيث تم توفير جهاز «لتصوير القلب» وذلك لإجراء تخطيط صدى القلب، المعروف باسم «الإيكو»، وهو بمثابة فحص يستخدم موجات صوتية عالية التردد (أولتراساوند)، لعمل تصوير للقلب، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية التي يستند إليها الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة عالية، حيث يمثل الجهاز نقلة نوعية، تضاف إلى التطور الذي حدث بالخدمات التشخيصية والطبية، داخل المستشفى.
يذكر أن مستشفى المهد العام قدم خدماته للمواطنين والمقيمين، خلال العام الماضي واستفاد ما يقرب من 72846 مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 29404 مراجعين، كما أجرى المستشفى 97457 فحصا مخبريا، و14540 فحصا شعاعيا.
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