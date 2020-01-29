تنمية البشائر تدشن برامجها لعام 2020



أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبشائر حزمةَ برامج تعتزم تنفيذها لـ2020، وقامت بتدشينها مساء الأربعاء، بحضور رئيس مركز البشائر بندر الشهري، ومندوب مركز التنمية في بيشة، وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية، ووجهاء ومشايخ المنطقة، وقادة المدارس. وشملت البرامج شرائح المجتمع، بدءًا بالشباب والمسنين والمرأة والطفل، وتضمنت برامج توعوية وتنموية ورياضية وترويحية وثقافية، وبيّن رئيس اللجنة محمد مصلح الشمراني، أن اللجنة خططت لبرامج 2020 وفق حاجات المجتمع التنموية لكل الشرائح، ووفق أهداف رؤية 2030، بعون الله، ودعا الشمراني الجميع إلى الاستفادة من خدمات اللجنة التدريبية، ومن ديوانية اللجنة، ومن مقرات اللجنة الرياضية التي تشمل الملاعب وصالة ألعاب الحديد والمسبح.

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