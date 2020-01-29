بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري، وعدد من الجهات الداعمة والإعلاميين المهتمين بالعمل التطوعي، احتفل أعضاء ومنسوبي فريق رواد العطاء التطوعي بمنطقة عسير بنجاح أنشطة وفعاليات الفريق لعام 2019، وتدشين هوية الفريق الجديدة. وابتدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلا ذلك عرض لمسيرة النجاح للفريق لعام 2019، ثم استعراض رؤية ورسالة الفريق التي تواكب رؤية المملكة 2030، وتدشين الهوية الجديدة وإعلان انضمام الفريق لحاضنة مساندة إحدى مبادرات مؤسسة مساندة لأعمال التطوع، تلا ذلك تكريم الجهات الحكومية والرعاة والمتطوعين. واختتم الحفل بكلمة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير، أعرب فيها عن سعادته بما شاهد من منجزات، ومطالباً أعضاء فريق رواد العطاء والمتطوعين باستمراريتهم في هذا العمل النبيل لنيل الأجر، أولاً ولتحقيق تطلعات دوت الخليج للوصول إلى مليون متطوع في حلول 2030. كما قدم رئيس الفريق فيصل بن صالح الشهري شكره لأعضاء الفريق المساهمين في إنجاح البرامج والمبادرات لهذا العام، وللرعاة الداعمين، وأعرب عن تقديره الخاص لراعي الحفل حسين بن حمد المري مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير وللحضور كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رواد العطاء بعسير يحتفل ويدشن هويته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.