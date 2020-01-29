السعودية اليوم / الأمم المتحدة تنشر قوات قرب الحدود الموريتانية المالية



نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي، بالقرب من الحدود مع موريتانيا لدعم الجيش، في أعقاب الهجوم الأخير الذي قتل فيه 20 شخصًا من القوات الحكومية.

وقال دوجاريك: " إن رئيس البعثة محمد صالح أناديف أكد من جديد التزام المنظمة الأممية بدعم السلام والاستقرار في مالي، مضيفًا أن أناديف أعرب عن إدانته الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي ووصفه بالجبان.

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22:54ت م

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