السعودية اليوم / تعليم القريات يعقد اللقاء الثاني لقادة المدارس



القريات 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

افتتح مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اللقاء الثاني لقادة المدارس بتعليم القريات، الذي نظمه الإشراف التربوي بحضور مساعديه والقيادات التعليمية.

ورفع مدير التعليم في كلمته خلال الحفل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه لهذا الوطن وللطلاب والطالبات من اهتمام عال وسعي متواصل لكل ما يسهم في نموهم المعرفي واستقرارهم النفسي، مثمناً دور معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وحرصه على تهيئة الظروف المناسبة لسير العملية التعلمية وآداء الاختبارات في وقت مناسب .

ورحب الدكتور الثبيتي بالقادة ، مبيناً أهمية دورهم في قيادة مدارسهم وتجاوز الصعوبات التي تواجههم.

تلا ذلك عرض مرئي قدمه مدير برنامج تطوير مهارات التربويين خالد بن عويد العنزي، استعرض فيه نتائج الاختبارات التشخيصية التي طبقت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/1441هـ للصف الرابع والسادس والثالث متوسط في مادتي لغتي والرياضيات.

بعدها عقد مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي لقاءً مفتوحاً مع قادة المدارس أوضح فيه أهمية البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني ودور القيادة المدرسية في رعاية العملية التعليمية والطلبة ومساعدة المعلمين لتحقيق النواتج التعليمية، كما تحدث الدكتور

الثبيتي عن الانضباط والعمل على غرسه كقيمة في نفوس الطلاب، وكذلك التواصل مع أولياء الأمور فيما يخص ذلك ، مشدداً على توحيد الجهود مع طاقم العمل في المدرسة على رفع نواتج التعلم، مثمناً جهود المدارس المفعّلة لبوابة المستقبل خلال الفصل الأول والعمل على مستوى أعلى وأفضل خلال الفصل الدراسي الثاني، لا سيما مع اكتمال التجهيزات لذلك.

وأكد أهمية نشر ثقافة الاختبارات وما يترتب على التقصير فيها من رسوب واختبار دور ثان في المرحلة الابتدائية، مشدداً على سرعة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن خلال الفترة المحددة من الوزارة ، وضرورة العمل على تحسين البيئة المدرسية وغرس قيمة المحافظة على الممتلكات في نفوس الطلاب . واستمع الدكتور الثبيتي لمداخلات قادة المدارس المتنوعة ومشاركاتهم وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم.

وفي ختام اللقاء شكر الدكتور الثبيتي قادة المدارس على جهودهم وحثّهم على بذل المزيد لتحقيق رؤية تعليم القريات بتحقيق "تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة التحديات المستقبلية".

//انتهى//

22:34ت م

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