السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الأول للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية



الرباط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

عقدت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال الاجتماع الأول للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية، برئاسة كل من الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الجنرال محمد الشيخ محمد لمين الأمين.

وأوضح بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن اعمال الاجتماع تمحورت حول تقييم حصيلة أنشطة التعاون الثنائي برسم سنة 2019م، والأنشطة المخطط لها لسنة 2020م، وسبل تمتين العلاقات النموذجية في مجال التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة الموريتانية.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، والدور الذي يضطلع به البلدان في تعزيز الاستقرار والأمن.

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21:36ت م

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