

جدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

افتتحت اليوم محطة تحلية مياه قرية مدركة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة التي أنشأها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية .

وأوضح الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المحلاة الصالحة للشرب لأسر مركز مدركة الذي يتجاوز عدد سكانها ١٥ ألف نسمة بالإضافة إلى القرى المجاورة لها وبطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 82 ألف لتر في اليوم الواحد .

وبين أن مشروع محطة مدركة يأتي في إطار المشروعات التي اعتمدها الوقف ضمن خططه لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والإسهام في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ , لضمان الاستدامة للموارد المائية ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

// انتهى //

21:36ت م

0328





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يفتتح محطة تحلية مياه بقرية مدركة في محافظة الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.