السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تجتمع غدًا لبحث إعلان فيروس كورونا



الأمم المتحدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة ستجتمع يوم غدٍ في جنيف للمرة الثالثة في أسبوع، وذلك لتقييم إن كان فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر من الصين بات يمثل حالة طوارئ عالمية.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر في جنيف اليوم: "ستقدم اللجنة توصياتها للمدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، بشأن حالة تفشي المرض وإن كان يمثل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق العالمي وما التوصيات التي ينبغي تقديمها للتعامل مع ذلك.

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21:36ت م

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