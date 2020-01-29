السعودية اليوم / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي بالمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية



إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم بالمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضح بيان صادر في إسلام أباد أن قريشي بحث مع المسؤولة الأممية دعم باكستان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مشروعات التخطيط الحضري.

وقال: إن الحكومة الباكستانية تركز حالياً العمل على مشروع الإسكان الصديق للبيئة للحفاظ على البيئة والمناخ.

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21:35ت م

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