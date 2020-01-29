السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يقيم دورة " مبادئ الإسعافات الأولية " لمعلمي التربية البدنية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نفذت إدارة تعليم محافظة الدوادمي ممثلة في شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي اليوم، دورة تدريبية " مبادئ الإسعافات الأوليّة"، بالتعاون مع جمعية القلب

وأوضح رئيس شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي بالإدارة نايف بن عبيد العصيمي أن الدورة استهدفت أكثر من 25 معلماً من معلمي التربية البدنية المكلفين بالعمل والإشراف على مباريات دوري المدارس، وتناولت التعريف بمفهوم الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب المشاركين على المبادئ الإسعافية الأولية، وكيفية مباشرة الحالات الطارئة والإصابات

// انتهى //

21:33ت م

0323



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة الدوادمي ممثلة في شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي اليوم، دورة تدريبية " مبادئ الإسعافات الأوليّة"، بالتعاون مع جمعية القلب السعودية ، وذلك في النادي العلمي المركزي.وأوضح رئيس شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي بالإدارة نايف بن عبيد العصيمي أن الدورة استهدفت أكثر من 25 معلماً من معلمي التربية البدنية المكلفين بالعمل والإشراف على مباريات دوري المدارس، وتناولت التعريف بمفهوم الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب المشاركين على المبادئ الإسعافية الأولية، وكيفية مباشرة الحالات الطارئة والإصابات الرياضية وحالات الاختناق وانسداد مجرى التنفس للطلاب في أثناء المباريات.// انتهى //21:33ت م0323

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