شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بلغاريا يبحثان أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا، بمقر وزارة الخارجية البلغارية.

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وعقب جلسة المباحثات أدلى سمو وزير الخارجية ووزيرة خارجية بلغاريا بتصريحات لوسائل الإعلام، نوها خلالها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن التطلع إلى تكثيفها والدفع بها لآفاق أرحب في المجالات كافة.

كما أوضح سموه أن المحادثات كانت مثمرة وبناءة تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود للتصدي للتهديدات المشتركة والمتمثلة في التطرف والإرهاب، وكذلك مواصلة العمل والتنسيق في المنظمات الدولية بما يخدم مصالح البلدين، منوهًا بتطابق المواقف بين البلدين تجاه العديد من الملفات.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والوفد المرافق لسموه.