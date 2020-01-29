شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية بلغارية حول المستجدات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى رئيس جمهورية بلغاريا وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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