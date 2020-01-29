شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أهمية العمل الإسلامي البرلماني المشترك الذي يسهم في تحقيق الأمن والأمان والازدهار لكافة الشعوب الإسلامية، وأهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر إقامته في العاصمة البوركينية واغادوغو اليوم, رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين؛ والوفد المرافق له، على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات على جدول أعمال المؤتمر.