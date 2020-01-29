بطولة شتاء الرياض للبلوت تقدم جوائز تتخطى مليوني ريال

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أن جوائز بطولة “شتاء الرياض للبلوت”، التي ستقام في واجهة الرياض خلال الفترة 6- 13 فبراير 2020، تصل إلى أكثر من مليوني ريال سعودي، مؤكدة أن هذه النسخة من البطولة ستشهد مشاركة العنصر النسائي لأول مرة.

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وأشارت الهيئة العامة للترفيه أن البطولة تستهدف فئة الرجال كما كان في نسخها الماضية بالإضافة إلى العنصر النسائي كأول مشاركة لهم في هذا النوع من المنافسات، وداعية جميع عشاق اللعبة إلى المسارعة في التسجيل وعدم تفويت الفرصة من خلال الرابط (هنا).

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاعبين المتوقع مشاركتهم في البطولة سيتجاوز 16 ألف لاعب ولاعبة، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في وقت سابق.

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