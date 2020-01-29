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تكريم النحات الطخيس في «سمبوزيوم طويق» اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدرعية

تكرم وزارة الثقافة اليوم الفنان علي الطخيس، وذلك في ختام الدورة الثانية من سمبوزيوم طويق الدولي للنحت بالرياض؛ تقديرا لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون النحتية في المملكة على مدى مسيرة تجاوزت أربعة عقود.

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ويختتم سمبوزيوم طويق الدولي للنحت فعالياته بعد 20 يوما من النشاط، شارك خلالها 20 فنانا من مختلف دول العالم، وصنعوا منحوتاتهم في موقع السمبوزيوم بحي السفارات بالرياض، مستلهمين أفكارهم من روح المكان وهويته.

وتهدف الوزارة من تنظيم السمبوزيوم إلى توفير منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون من المملكة بنظرائهم في العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة في الثقافة السعودية.

وخلال الحفل الختامي ستعرض أعمال الفنانين المشاركين بشكلها النهائي، إضافة إلى تكريمهم وهم: عصام جميل وفيصل النعمان من المملكة، كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بيتروف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من إسبانيا، ورافاييل بيل من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بوعزيز من تونس.