شكرا لقرائتكم خبر

عدم تحقق عناصر السلامة يوقف إزالة برج في نوارية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أوقفت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أعمال إزالة برج في حي النوارية على طريق مكة المدينة السريع كان يعترض مشروع إنشاء جسر النوارية، وذلك بسبب عدم تحقق عناصر السلامة في عملية الإزالة المتبعة في الموقع.

Advertisements

وعلمت «مكة» أن الطريقة المستخدمة في إزالة البرج غير صحيحة، ولم تتحقق فيها عناصر السلامة المطلوبة أثناء عمليات الإزالة، سواء بتهيئة منطقة العمل، أو حتى حماية مكان الإزالة، وذلك من أجل ضمان سلامة المجاورين للموقع والمستخدمين له.

ويرى مختصون أن مثل هذه الإزالات لا بد أن تكون تحت إشراف مكتب هندسي، إضافة إلى إشراف الأمانة عليه بشكل مباشر، إذ إنه متى ما تحققت جميع عناصر السلامة والأمان في الإزالة، واستخدمت الطريقة الصحيحة للهدم سيسمح بمعاودة أعمال الإزالة مرة أخرى.

في المقابل أثارت الطريقة التي عمل بها في إزالة البرج، خاصة مع وجود أكثر من معدة على سطحه، استغراب الأهالي والعابرين للطريق، وزادت مخاوفهم في أن تسقط إحدى المعدات على الطريق العام (مكة – المدينة السريع)، والذي يمر به الآلاف بشكل مستمر، في حين ذهب آخرون إلى أن عمليات الإزالة تفتقد الكثير من عناصر السلامة كالحواجز ولوحات التنبيه، خاصة أن البرج ليس بينه وبين الطريق سوى أمتار قليلة، ولفت بعضهم إلى أن طريقة الإزالة بدائية، وتدفع الجميع إلى التخوف منها، خاصة إذا خرجت أجزاء من المعدات خارج المبنى.