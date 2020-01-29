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إزالة مركبات وهياكل تالفة بمخططات ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة 23 مركبة وهياكل تالفة، موزعة على نطاق مخططات ولي العهد لإزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأوضح مدير الخدمات بالبلدية هتان الحكمي أن الفرق الميدانية بالبلدية تحصر المركبات الخربة وتضع الملصقات التحذيرية، ومن ثم تتم إزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظات متعلقة بمثل هذه المخالفة .

من جهة ثانية ضبطت بلدية الشرائع الفرعية مواد غذائية مجهولة المصدر، وصادرت كميات من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملتها الرقابية على محال بيع وتداول المواد الغذائية في نطاق البلدية.