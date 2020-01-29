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مصادرة 3700 من الدواجن بمزرعة مخالفة في بريمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة داهمت أمانة جدة مزرعة دواجن مخالفة بنطاق بلدية بريمان الفرعية، وذلك بمشاركة الفرق المساندة إثر ورود بلاغ عن وجود عمالة مخالفة تدير مزرعة لتربية الدواجن بطرق عشوائية وغير صحية. وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن الفرق البلدية تلقت بلاغا عن وجود مزرعة مخالفة وعلى الفور تم تشكيل فريق رقابي مكون من بلدية بريمان الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة فرق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتمت مداهمة الموقع، حيث اتضح بأن الموقع يدار من قبل مجموعة من المخالفين الذين يربون الدواجن دون توفر أدنى الاشتراطات الصحية، وبشكل مقزز، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة الأدوات المستخدمة ومتابعة أعمال الرش لكامل الموقع. نتائج المداهمة: مصادرة 1500 من الدجاج

مصادرة 2200 من الصيصان

100 قطعة من الأعلاف

مصادرة جميع الأدوات المستخدمة

إزالة الحظائر



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