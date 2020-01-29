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2155 لترا من المواد المعقمة لنظافة المسجد الحرام يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستخدم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية 2155 لترا يوميا من المعطرات والمنظفات لتطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

وتكون أعمال التطهير على مدار الساعة من خلال فريق عمل متكامل يقوم بتلك الأعمال ليتمكن رواد بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل سكينة وطمأنينة. وأوضح مدير الإدارة جابر ودعاني أنه يتم غسيل المسجد الحرام كاملا بساحاته ومرافقه ثلاث مرات يوميا، باستخدام 1830 لترا من مواد التنظيف الصديقة للبيئة، وذلك حرصا من الرئاسة على طهارة المسجد الحرام والحفاظ على سلامة قاصديه، كما يتم استخدام 325 لترا يوميا من المعطرات لتعطير الأرضيات والسجاد والمناهل والمرافق الخارجية.

من جهة ثانية قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الهدايا لزوار وقاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في موسمها الثاني، حيث وزع مسؤولو الرئاسة حقائب خفيفة تعين الزائر على حمل حاجاته، وتنظيم مستلزماته الضرورية في الحرم.