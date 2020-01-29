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تمديد الإعفاءات على العقوبات النووية الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد إعفاءات من العقوبات بما يتيح العمل المحدود بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما أخرى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين اثنين مطلعين على المسألة، دون الكشف عنهما.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي صالحي، وتهدف العقوبات إلى معاقبة إيران على «أعمال الانتشار النووي الأخيرة»، حسب وصف الولايات المتحدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن تمديد الإعفاءات في الوقت الحالي من شأنه تجنب مواجهة مع الدول الأوروبية وغيرها ممن تتعاون مع إيران في البرنامج النووي للأغراض المدنية.