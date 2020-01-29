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محامي ترمب يهاجم بولتون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن دافع محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الاستعانة بما كشف عنه الكتاب الجديد لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في محاكمة عزل ترمب «أمر غير مقبول». وقال جاي سيكولو، فيما يبدو أنه محاولة لإبعاد بولتون كشاهد محتمل في المحاكمة «لا يمكنك عزل رئيس بسبب مزاعم ليس لها مصدر». وورد أن نص كتاب بولتون ذكر أن الرئيس حجب المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا للإعلان عن التحقيقات التي ستفيده سياسيا.



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