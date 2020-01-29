اليونان تعزز شرطتها لمواجهة التعديات التركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أثينا
تنوي اليونان توظيف 1200 فرد شرطة حدود إضافي خلال الأشهر المقبلة في مسعى منها لضبط تدفق المهاجرين من تركيا، في الوقت الذي سوف يضاعف فيه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء فريقه في البلاد لتسريع التعامل مع اللاجئين.
وقالت وكالة أنباء أثينا اليونانية إن الحكومة قد دعت بالفعل المرشحين إلى التقدم بطلب للحصول على أول 400 موقع لحرس الحدود. وسيتم نشر المجموعة الأولى على طول الحدود البرية في شمال شرق اليونان.
وذكر التقرير نقلا عن وزارة الحماية المدنية أنه بعد ذلك سيتم نشر 800 شخص آخرين في جزر بحر إيجة.
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