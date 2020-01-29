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25 ألف وافد يشملهم قرار الإحلال بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أعلنت الكويت إنهاء خدمات 4640 وافدا في آخر عامين، وقالت إن 25 ألف آخرين سيشملهم الإحلال قريبا، بينما تقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، إنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا «وجود توجه لإنهاء خدمات 25 ألف وافد في القطاع الحكومي وإحلال الكويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة».

وأضاف الصالح أنه «وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدا في عام 2017، و1500 وافد في عام 2018، وفقا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة، والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال».