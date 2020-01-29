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نيوم تعرض الشراكات في فيتور 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مدريد

عرضت شركة نيوم في الدورة الـ40 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور 2020) في العاصمة الإسبانية مدريد، أهداف وطموحات الشركة في قطاعي السياحة والضيافة واستشراف مسارات جديدة للشراكات في هذا القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات التي تتميز بها نيوم لتصبح وجهة سياحية عالمية وحلقة وصل بين قارات العالم الثلاث (آسيا، أوروبا وأفريقيا).

وافتتحت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا المعرض الذي انعقد من 22 - 26 يناير، ويعد منصة عالمية للترويج السياحي ولتقديم آخر المستجدات والآليات المعتمدة في تنمية وتطوير القطاع، بدءا من السياحة الثقافية إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات، مرورا بالسياحة الشاطئية والرياضية وسياحة المغامرة وغيرها.

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وشهد جناح نيوم التفاعلي حضورا كبيرا من أصحاب ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع، إضافة إلى الكثير من عامة الزوار الذين استقطبهم الجناح وتفاعلوا مع محتواه، حيث أبدوا إعجابهم بطموح نيوم لبناء مدينة مستقبلية ذات بنية تحتية مستدامة وصديقة كليا للبيئة.

وشارك في المعرض الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والخطوط الجوية العربية السعودية، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية. كما شاركت فيه 165 دولة، وأكثر من 10,400 شركة وتواجد أكثر من 140 ألفا من رواد الأعمال ومهنيي ومحترفي القطاع.

ويهدف المعرض إلى مواكبة التطورات والمستجدات في قطاع السياحة وجهود الترويج السياحي، إلى جانب دعم وتشجيع المبادرات التي تسعى إلى جعل القطاع منصة حيوية وفاعلة في مجال إيجاد الفرص الوظيفية وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الدولية.