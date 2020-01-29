شكرا لقرائتكم خبر

«الفارس والأميرة» في صالات سينما المملكة ودول الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تبدأ شاشات السينما في المملكة ودول الخليج العربي عرض فيلم الرسوم المتحركة العربي «الفارس والأميرة» يوم 30 من هذا الشهر.

ويحكي الفيلم قصة القائد العربي المسلم محمد بن القاسم مع الأميرة الهندية «لبنى»، التي التقاها أثناء حربه لإنقاذ النساء المسلمات من أيدي القراصنة الهنود، وتحدي ابن القاسم للساحر «غاندار»، ومقتل ملك الهند «داهر».

وتتمثل فكرة الفيلم في راو يحكي القصة بطريقة الرسوم المتحركة مع سبع فقرات استعراضية وموسيقى تصويرية، تم تنفيذها جميعها بواسطة مواهب محلية.

Advertisements

واستغرق إنتاج الفيلم نحو 20 عاما، بوجود 20 ممثلا من العالم العربي، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك.

وكان الفيلم شارك في مهرجانات عدة، منها مهرجان الجونة 2019م بمصر، ومهرجان مالمو في السويد، ومهرجان مراكش في المغرب.

وحصل على إشادات عربية وأجنبية، كعمل فني يتناول قصة واقعية تاريخية ممزوجة بالخيال، وتتكامل فيها عناصر الإنتاج والتأليف والأداء والتصوير والموسيقى والألحان والإخراج.

يذكر أن الفيلم بدأ سلسلة عروضه في عمان بالأردن مساء الأحد الماضي، ثم في دبي مساء الاثنين الماضي، تلاه عرض القاهرة أمس.