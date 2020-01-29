رفع 340 طنا من مخلفات الترميم في طلعة التمياط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء
ضمن الجهود المستمرة لتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة مظاهر التشوه البصري رفعت بلدية طلعة التمياط في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 340 طنا من مخلفات الترميم والأنقاض.
من جانب آخر وقف رئيس البلدية المهندس حمود الحجيفي على مشروع الربط الاسفلتي بين الأحياء السكنية وحي الصناعية، وحث المقاول على سرعة التنفيذ وإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية.
كما تفقد أعمال الصيانة الجارية لممرات المشاة بالمدينة، لتحسين المشهد الحضري الذي يسهم في توفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030.
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