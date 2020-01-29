التواصل الحكومي يستعرض فعاليات الأجهزة الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
عقد مركز التواصل الحكومي في وكالة التواصل بوزارة الإعلام، الاجتماع الدوري للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية (GRID) في الرياض، بحضور60 ممثلا في البرنامج.
واستعرض المجتمعون الجدول الأسبوعي للبرنامج، وفعاليات الأجهزة الحكومية خلال شهر فبراير، والخطة الإعلامية للاحتفال باليوم الوطني الكويتي، والخطة التطويرية للهيئة العامة للعقار، والحملة الإعلامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومنصة الدراسات الإعلامية التي ستطلقها وزارة الإعلام، كما ناقشوا المشروعات والمبادرات والمنصات الجاري العمل على تنفيذها، لتطوير القطاعات إعلاميا، وإيصال الرسائل الإعلامية بالشكل المرجو.
وأشار المشرف العام على وكالة التواصل الدكتور عبدالله المغلوث إلى اهتمام وزير الإعلام تركي الشبانة بالبرنامج الإعلامي الموحد، وحرصه على تعزيز التنسيق الإعلامي بين الأجهزة الحكومية، وأوضح أن الغاية أن يكون الاجتماع نقلة إلى مرحلة جديدة، والإعلان عن مشروعات تهدف إلى تطوير الأجهزة الحكومية إعلاميا.
ولفت إلى أهمية مشروع منصة الدراسات الإعلامية، والدور الذي ستلعبه في توفير الدراسات الإعلامية النوعية والمتخصصة في منصة واحدة.
وأوضح مدير البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية في وكالة التواصل، إبراهيم الشعلان، أن لدى البرنامج أجندة تعكس التطور ومستوى التفاعل الذي تم من قبل الأجهزة الحكومية، مبينا أن الجهود تكمل بعضها في سبيل تطوير الرسالة الإعلامية. واستعرض بعد ذلك دليل التطبيقات الحكومية الذي أطلق أخيرا.
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