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بلدية مدركة ترتبط بمنظومة شامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة ارتبطت بلدية مدركة بمنظومة الرقابة الالكترونية «شامل» التابعة للديوان العام للمحاسبة، لتوفير بيئة آلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة مكة المكرمة. وأوضح رئيس البلدية الدكتور ريان الصعب، أن هذه الخطوة تهدف إلى المضي في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتوفير خدمات بلدية راقية تتماشى مع احتياجات المستفيدين، وتسريع الإجراءات الداخلية بالبلدية، إضافة إلى تحقيق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة لتطوير مسيرة التحول الرقمي.



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